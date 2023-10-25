Мишустин охарактеризовал отношения России и Китая

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и взаимодействия достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться. Наше сотрудничество опирается на традиции добрососедства, принципы равенства и взаимного уважения», — отметил Мишустин.

По его словам, они с коллегой Цяном выполнили решения президента России Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по сотрудничеству стран до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали около 20 соглашений в рамках прошедшего в Пекине энергетического бизнес-форума. В ходе форума вице-премьер КНР Дин Сюэсян предложил продолжать развитие инфраструктурных связей в энергетике, укреплять взаимодействие в области возобновляемой энергетики и низкоуглеродного развития.

До этого Си Цзиньпин говорил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере. Также председатель КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать устойчивому развитию энергетического рынка.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.