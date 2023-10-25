В Турции предупредили об угрозе начала новой мировой войны

Только полноценное урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС позволит избежать новой мировой войны, считает глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Al Jazeera. По его словам, в настоящее время мировое сообщество находится «на поворотном этапе истории».

«Либо мы достигнем прочного мира, либо разразится мировая война. Мы призываем все стороны, региональные и международные заинтересованные стороны, прислушаться к голосу разума. И те, кто поощряет Израиль продолжать свои преступления, также несут ответственность. Если мы не будем действовать быстро, нас ждут еще более мрачные дни», — пояснил Фидан, выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

Он добавил, что Израиль должен осознать, что он не может добиться мира и безопасности с помощью насилия. Фидан подчеркнул, что выйти из ситуации можно лишь путем создания независимой Палестины на основе границ 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Иран назвал США соучастниками преступлений Израиля.