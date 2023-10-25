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Эксперт назвал возможные темы встречи Путина с религиозными лидерами РФ

РИА Новости: забота о гражданах будет темой встречи Путина с лидерами конфессий

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Павел Бедняков/РИА Новости

Темами встречи президента РФ Владимира Путина с российскими религиозными лидерами может стать забота о гражданах и вклад традиционных конфессий в поддержку участников военной операции. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.

«Основной темой, которая будет в центре встречи президента с религиозными лидерами, будет забота о гражданах. Прежде всего, это большой вклад российских объединений в поддержку участников СВО и их семей, помощь всем нуждающимся на новых территориях РФ», — считает Лункин.

По его словам, религиозные объединения включились в работу фонда «Защитники Отечества», и в целом после начала военной операции на Украине позиция религиозных лидеров «сыграла значительную роль в укреплении солидарности общества и сохранении стабильности».

Этот период стал новым этапом в развитии государственно-конфессиональных отношений в РФ, заявляет заместитель директора Института Европы РАН.

Накануне в Кремле сообщили, что президент России на текущей неделе будет проводить совещание с членами правительства и встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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