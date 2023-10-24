Россия не станет поддерживать проект резолюции США по Израилю и Газе

Россия не поддержит проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, во всем мире сейчас ждут от СБ ООН требования немедленного прекращения огня обеими сторонами.

«А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать», — сказал он, добавив, что Россия рассчитывает на такую же позицию большинства стран в Совбезе.

24 октября стало известно, что новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, который предложила Россия, призывает к немедленному прекращению огня и организации гуманитарных коридоров.

До этого заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявлял, что Россия призывает Израиль и Палестину как можно быстрее начать мирный диалог для урегулирования конфликта и обсуждения всех спорных вопросов.

19 октября ХАМАС поблагодарил РФ за отказ поддержать резолюцию Бразилии в Совете Безопасности ООН.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.