Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы

Песков: Россия будет всеми возможными средствами добиваться достижения целей СВО

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия будет отстаивать свои интересы и добиваться достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.

Он отметил, что российская сторона видит, как США, Франция, другие страны Европы «без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность», выходя «на новые и новые витки эскалации».

«Это не может все происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели спецоперации», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Россия будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Владимир Путин заявлял, что если Украина нанесет удар по России высокоточным оружием большой дальности, то будет принято решение о создании так называемой санитарной зоны.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами