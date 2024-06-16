В Кремле заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы

Россия будет отстаивать свои интересы и добиваться достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.

Он отметил, что российская сторона видит, как США, Франция, другие страны Европы «без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность», выходя «на новые и новые витки эскалации».

«Это не может все происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели спецоперации», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Россия будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Владимир Путин заявлял, что если Украина нанесет удар по России высокоточным оружием большой дальности, то будет принято решение о создании так называемой санитарной зоны.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.