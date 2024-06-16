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Чемпионка мира объяснила, почему болеет за «Спартак» и ЦСКА одновременно

Чемпионка мира по танцам Тишова отметила хорошую атмосферу на матчах «Спартака»

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Личный архив Ариадны Тишовой

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, что болеет за московский «Спартак» в футболе, а за его соперника по столичному дерби — ЦСКА — в гандболе.

«Что касается футбола, то тут я болею за «Спартак». Это один из самых популярных и титулованных клубов страны, и я всегда за них переживаю. Мне нравится атмосфера на матчах, я часто хожу на стадионы, чтобы поддержать команду.

В гандболе, кстати, я болею за ЦСКА. Конечно, я также слежу за выступлениями сборных России по хоккею и футболу, всегда верю в успех наших ребят», — сказала Тишова.

Чемпионка мира подчеркнула, что спорт для нее является не просто интересным зрелищем, а значимой частью мировой культуры, которая учит людей быть целеустремленными, работать в команде и не сдаваться.

«Я рада быть частью этого большого спортивного мира», — сказала Тишова.

Ранее чемпионка мира восхитилась смелостью Дзюбы.

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