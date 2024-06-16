Канцлер Австрии Нехаммер: не все страны согласятся с декларацией по Украине

Итоговую декларацию по итогам конференции по Украине захотят поддержать не все страны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает агентство Reuters.

«У ряда стран есть претензии к формулировкам итоговой декларации», — следует из сообщения.

По словам Нехаммера, существует желание провести еще одну конференцию, но об участии Москвы в ней пока говорить рано. При этом не отмечалось, какие именно встречи проведет Шольц в Берлине.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла. По словам Медведева, организаторы «форума мира» позвали на мероприятие «только проверенных животных».

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом. Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 из них отказались.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.