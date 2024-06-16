Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канцлер Австрии Нехаммер: не все страны согласятся с декларацией по Украине

Канцлер Австрии заявил, что не все страны согласятся с декларацией по Украине

close
100%
РИА Новости

Итоговую декларацию по итогам конференции по Украине захотят поддержать не все страны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает агентство Reuters.

«У ряда стран есть претензии к формулировкам итоговой декларации», — следует из сообщения.

По словам Нехаммера, существует желание провести еще одну конференцию, но об участии Москвы в ней пока говорить рано. При этом не отмечалось, какие именно встречи проведет Шольц в Берлине.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла. По словам Медведева, организаторы «форума мира» позвали на мероприятие «только проверенных животных».

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом. Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 из них отказались.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами