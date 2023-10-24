Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики. Глава российского государства сделал это во время телефонного разговора с турецким коллегой, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также пожелал всем гражданам Турции благополучия и процветания, сказано в сообщении.

4 сентября Путин заявил, что отношения Российской Федерации и Турции в настоящий момент развиваются хорошими темпами и есть множество перспективных направлений.

В этот же день Эрдоган назвал президента Путина дорогим другом и выразил намерение укреплять отношения двух стран.

Ране Путин заявил, что Эрдоган является непростым, но надежным партнером.