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Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики

Путин пожелал Турции благополучия в преддверии столетия республики

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики. Глава российского государства сделал это во время телефонного разговора с турецким коллегой, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также пожелал всем гражданам Турции благополучия и процветания, сказано в сообщении.

4 сентября Путин заявил, что отношения Российской Федерации и Турции в настоящий момент развиваются хорошими темпами и есть множество перспективных направлений.

В этот же день Эрдоган назвал президента Путина дорогим другом и выразил намерение укреплять отношения двух стран.

Ране Путин заявил, что Эрдоган является непростым, но надежным партнером.

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