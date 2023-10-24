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В МИД Палестины осудили неспособность Совбеза ООН урегулировать конфликт

МИД Палестины: неспособность Совбеза ООН урегулировать конфликт непростительна

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики назвал непростительной неспособность Совета Безопасности ООН оказать стране помощь в процессе урегулирования конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании постоянно действующего органа международной организации по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что ООН и международное сообщество обязаны остановить атаки израильских военных на сектор Газа. Как сказал дипломат, это должно произойти в соответствии с нормами международного права.

«Продолжающиеся неудачи [в прекращении огня в регионе] в этом Совете (Совбезе ООН — «Газета.Ru») непростительны», — подчеркнул Рияд аль-Малики.

24 октября глава Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил, что военные страны готовы к проведению наземной операции на территории сектора Газа. Однако в настоящее время войска ожидают принятия соответствующего решения на политическом уровне, в том числе о форме и времени проведения данной операции.

В этот же день президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Политики обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, а также гуманитарного кризиса в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль были небеспричинны.

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Война в Израиле
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