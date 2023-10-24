В США заявили о провале политики Байдена на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена оказалась застигнута врасплох нападением ХАМАС на Израиль, продемонстрировав неготовность к возникшему хаосу. Теперь Соединенные Штаты имеют дело с Ближним Востоком, который находится «в состоянии войны на грани катастрофы», что иллюстрирует провал политики в регионе, пишет для The Hill полковник американской армии в отставке Джо Буччино.

По мнению автора, регулярные поездки высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов, а затем и Байдена в Израиль на фоне роста эскалации продемонстрировали катастрофический провал минималистской политики Вашингтона в регионе.

«В течение двух лет Байден и Совет национальной безопасности стремились усилить внимание к Китаю и России, одновременно ограничивая внимание к Ближнему Востоку. Это была стратегическая ошибка, которая, похоже, приведет к реорганизации внешней политики», — пишет автор.

После нескольких лет вывода войск из региона Пентагон спешит вернуть их обратно, отмечается в материале. Администрация Байдена вынуждена осознать, что Ближний Восток требует значительного военного присутствия США, так как регион слишком «нестабилен, важен и сложен, чтобы его можно было оставить без сильной американской руки», следует из текста.

Ближний Восток нельзя отодвигать на периферию американского стратегического видения, констатирует автор.

Как бы ни закончился нынешний кризис, США должны гарантировать, что, глядя на Индо-Тихоокеанский регион, страна останется непоколебимой в приверженности стабильности и миру на Ближнем Востоке. США просто не смогут сдерживать Иран и его марионеточные силы без постоянного присутствия Америки на Ближнем Востоке, подытоживает Буччино.

Ранее Трамп подверг жесткой критике действия Байдена по Украине и Израилю.