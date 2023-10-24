Трамп подверг жесткой критике действия Байдена по Украине и Израилю

Экс-глава США Дональд Трамп подверг критике действия нынешнего американского лидера Джо Байдена по Украине и Израилю, сообщает РИА Новости.

Трамп назвал речь Байдена «гротескным предательством» Израиля, которое вводит в замешательство «беспорядочным безумием разжигателя войны». Бывший президент обвинил Байдена в том, что Америка у него находится «на последнем месте».

Трамп назвал нынешнего президента «продажным», а его речь о необходимости выдать «безграничный чек на прокси-войну на Украине» охарактеризовал как одну из самых опасных и вводящих в заблуждение.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что из-за некомпетентности действующего лидера страны Джо Байдена Штаты приближаются к третьей мировой войне.

До этого Трамп сказал, что членам Республиканской партии, от которой он собирается вновь избираться на пост президента в 2024 году, нужно не спорить друг с другом, а объединиться для победы над администрацией Байдена, которая является худшей администрацией в истории США.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.