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Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС

Зеленский заявил, что Украина сделала «немало» для вступления в Евросоюз

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «максимально быстро» двигался к выполнению рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Европейский союз (ЕС), подчеркнув, что страна готова к вступлению в политическое объединение. Его слова приводит «Европейская правда» со ссылкой на обращение к собравшейся в Брюсселе коллегии еврокомиссаров.

«Украина максимально быстро двигалась путем выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии, которые были предоставлены, чтобы позволить политическое решение уже в этом году для открытия переговоров по членству», — говорится в сообщении Зеленского.

Там также отмечается, что Украина сделала «немало, даже гораздо больше, чем можно было ожидать» в условиях вооруженного противостояния.

Зеленский подчеркнул, что Киев не требует политических скидок, а демонстрирует необходимый темп для вступления в ЕС.

«Для Украины приоритет – готовность уже в этом году к политическому решению по началу переговоров о членстве в ЕС. Надеюсь, что и для Евросоюза тоже», — подытожил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что ее страна будет готова к вступлению в ЕС в течение 2024-2025 годов, при этом присоединение страны к НАТО может произойти раньше.

Ранее стало известно, что в Чехии требуют начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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