В Чехии требуют начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Власти Чехии работают над продвижением процесса евроинтеграции Украины, заявил глава чешского МИД Ян Липавский, передает ТАСС. По его словам, Прага пытается повлиять на сроки запуска переговоров о вступлении Киева в объединение.

«Чехия предпринимает усилия, чтобы Евросоюз начал переговоры [о вступлении в сообщество] с Украиной уже этой осенью», — пояснил Липавский.

Он добавил, что переговорный процесс упирается в решение Еврокомиссии по готовности Киева, которое должно появиться к началу ноября. Липавский подчеркнул, что Прага поддерживает евроинтеграцию Украина, а также планы Киева по присоединению к Североатлантическому альянсу.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

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