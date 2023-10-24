Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос про двойников Путина

Песков опроверг сообщения о двойниках Путина и добавил, что это вызывает улыбку

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

В Кремле вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Никаких двойников у Путина нет, подчеркнул Песков.

«Это одна из категорий абсурдных информационных уток, которую с завидным упорством обсуждает ряд СМИ», — сказал он и добавил, что ничего, кроме улыбки, это не вызывает.

В апреле Дмитрий Песков назвал секретаря совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова «весьма странным» после его слов, что Путин не посещал Херсон, а вместо этого туда ездил его двойник.

До этого он называл чушью слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что российский лидер использует минимум трех двойников.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий