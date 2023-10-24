В Кремле ответили на вопрос про двойников Путина

В Кремле вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Никаких двойников у Путина нет, подчеркнул Песков.

«Это одна из категорий абсурдных информационных уток, которую с завидным упорством обсуждает ряд СМИ», — сказал он и добавил, что ничего, кроме улыбки, это не вызывает.

В апреле Дмитрий Песков назвал секретаря совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова «весьма странным» после его слов, что Путин не посещал Херсон, а вместо этого туда ездил его двойник.

До этого он называл чушью слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что российский лидер использует минимум трех двойников.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».