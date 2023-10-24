Байден высказался о прекращении огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что обсуждение введения режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта возможно после освобождения радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сначала необходимо освободить заложников, только в этом случае возможны переговоры.

Байден также рассказал о своем телефонном разговоре с папой Римским Франциском. Президент США подчеркнул, что они придерживают схожей позиции по вопросу конфликта в Израиле.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направили несколько своих военных советников в Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.