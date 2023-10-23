В Ливане сообщили, что не хотят войны с Израилем

Власти Ливана не хотят войны с Израилем, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ливанского министра информации Зияд Макари.

«Правительство (Ливана. — «Газета.Ru») не хочет войны. Если, не дай Бог, это произойдет, мы будем с этим работать», — сказал он.

Накануне исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявлял, что страна контактирует с посредниками для «предотвращения нападения Израиля на страну».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что активизация «Хезболлы» в палестино-израильском конфликте будет грозить Ливану разрушительными последствиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.