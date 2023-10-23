В ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что на территории сектора из-за обстрелов и дефицита топлива вышли из строя 12 больниц и медицинских центров.

Ранее стало известно, что Евросоюз ускорит согласование помощи Египту из-за эскалации палестино-израильского конфликта, так как он может привести к наплыву беженцев из сектора Газа. По информации издания, соглашение ЕС и Египта позволит финансировать создание рабочих мест, поддержать экономику страны и избежать массовой миграции в Европу.

До этого телеканал CNN сообщал, что колонна, в которой находятся не менее 14 грузовиков с гуманитарной помощью, проехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с анклавом.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.