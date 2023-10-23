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В ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо

Движение ХАМАС: во всех больницах сектора Газа закончилось топливо

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Khalil Hamra/AP

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что на территории сектора из-за обстрелов и дефицита топлива вышли из строя 12 больниц и медицинских центров.

Ранее стало известно, что Евросоюз ускорит согласование помощи Египту из-за эскалации палестино-израильского конфликта, так как он может привести к наплыву беженцев из сектора Газа. По информации издания, соглашение ЕС и Египта позволит финансировать создание рабочих мест, поддержать экономику страны и избежать массовой миграции в Европу.

До этого телеканал CNN сообщал, что колонна, в которой находятся не менее 14 грузовиков с гуманитарной помощью, проехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с анклавом.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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