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Германия усилит внимание к Украине на фоне эскалации в Израиле

Бербок: власти Германии усилят внимание к ситуации на Украине на фоне эскалации в Израиле

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Liesa Johannssen/Reuters

Германия будет более внимательно отслеживать ситуацию на Украине после эскалации палестино-израильского конфликта, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает «РБК-Украина».

Перед встречей министров иностранных дел Евросоюза она заявила, что президент РФ Владимир Путин, «учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется», именно поэтому власти Германии «смотрят на Украину еще более внимательно», чем делали это ранее.

Бербок также сказала, что сейчас нужно позаботиться, чтобы Украина была как можно более готовой к зиме. На встрече министры иностранных дел обсудят не только конфликт на Ближнем Востоке, но и продолжат обсуждения по ситуации на Украине, сообщила Бербок.

До этого в МИД Германии рассказали, почему участники саммита мира в Египте, собранного в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, не смогли принять общее заявление по итогам встречи.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц посетил Израиль и на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что задачей ФРГ является обеспечение безопасности Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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