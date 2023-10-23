Стало известно о попытках США дистанцироваться от слухов об управлении Израилем

Чиновники в Соединенных Штатах надеются, что Израиль перенесет планируемую наземную операцию в секторе Газа, однако не выдвигают еврейскому государству каких-либо требований, так как не хотят подогревать информацию, что Вашингтон на самом деле руководит этой страной. Об этом пишет New York Times.

Как следует из текста, американские чиновники «опасаются подыгрывать» слухам, которые распространяет Иран и его союзники, о том, что Соединенные Штаты контролируют Израиль.

Они уверены, что представления о том, что Вашингтон «дергает за ниточки» в Израиле, могут втянуть страну в прямую конфронтацию с Ираном и другими странами Ближнего Востока, пишет NYT.

Даже во время закрытых переговоров США стремятся старательно подбирать слова для Израиля, отмечается в материале. Как заявили чиновники, во время поездки в Тель-Авив глава государства Джо Байден старался не выдвигать каких-либо требований премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Однако Байден поднял «ряд серьезных вопросов», на которые необходимо ответить перед началом операции в секторе Газа, отмечает NYT.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации писал, что Соединенные Штаты позволяют Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство.

Чиновник отметил, что США не воздействуют на Израиль, сроки и реализация операций во время боевых действий связаны с их «мышлением и планированием».

Ранее в ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции Израиля в Газе.