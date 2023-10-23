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ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции Израиля в Газе

ЦАХАЛ: наземная операции в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников

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В эфире австралийской радиостанции ABC пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил о неизбежности наземной операции ВС Израиля в секторе Газа, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сдадут свое оружие. Он отметил, что цель операции заключается в полном лишении ХАМАС военного потенциала. Конрикус подчеркнул, что если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, вернул всех заложников и безоговорочно сдался, война была бы завершена, но такого не произойдет. В связи с этим, Израилю придется провести наземную операцию в Газе.

Ранее телеканал CNN сообщал о давлении со стороны Вашингтона на Израиль, призывая отложить начало наземной операции и освободить заложников. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире телеканала NBC, что решение о начале наземной операции должно быть принято Израилем самостоятельно, а Вашингтон может предложить только советы.

Ситуация на Ближнем Востоке значительно обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Эта атака была ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль объявил полную блокаду Газы и начал наносить удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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