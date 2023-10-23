В США назвали союз России, Ирана и Китая «осью зла»

Сенатор конгресса США Митч Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является «осью зла» и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам. В интервью Fox News он отметил, что во многих отношениях мир находится перед «глобальной угрозой».

«Мы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу и для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, когда мы активизируемся и имеем дело с этой осью зла — Китаем, Россией, Ираном — потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам», — сказал Макконнелл.

С его точки зрения, мир сталкивается с «конкуренцией крупных держав», совпадающей с угрозой терроризма на Ближнем Востоке и полноценными боевыми действиями в Европе. Кульминацией стала атака ХАМАС на Израиль, отметил сенатор.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что сегодня фактически начался передел мира. По его словам, происходящее сегодня ведет к эскалации напряженности между Западом и Востоком.

«То есть нами [Россией], Ираном, Китаем, Северной Кореей и так далее. Каждый следующий шаг по пути эскалации ведет к сплочению каждого из враждующих блоков. Фактически происходит раздел мира. В одной части — англосаксы и их марионетки, в другой части — свободные страны», — считает Перла.

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