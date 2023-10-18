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Байдена обвинили в ослаблении США

Сенатор Кеннеди: Байдена заботит мужское кормление грудью, а не нацбезопасность

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Julia Nikhinson/Reuters

Президента США Джо Байдена нельзя назвать ястребом в сфере обороны, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди, передает Fox News. По его словам, это обстоятельство отчасти привело к конфликту на Украине и нападению ХАМАС на Израиль.

«У Америки есть президент, администрация которого, откровенно говоря, больше заинтересована в обсуждении того, может ли мужчина кормить грудью, чем в разговорах о национальной безопасности. Поставьте себя на место наших врагов <…> Наши враги видят Америку, президент которой отказывается предоставить Украине оружие, необходимое ей для победы. Наши враги видят Америку, президент которой отказывается вводить санкции в отношении иранской нефти и действительно пытался выдать иранцам не $6 млрд, а $10 млрд», — пояснил Кеннеди.

Он добавил, что Байден и его администрация показывают свою слабость врагам США. Кеннеди подчеркнул, что в числе противников государства якобы Китай, России и Иран.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США нашли причину атаки ХАМАС на Израиль.

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