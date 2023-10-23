В США назвали ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине

Страны Запада совершают большую ошибку, продолжая оказывать помощь украинским властям. Об этом в эфире YouTube-канала Dialoge Works заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

Как сказал эксперт, продолжение украинского конфликта приведет только к увеличению количества пострадавших. При этом он отметил, что у Киева нет шансов одержать победу в данном противостоянии.

«Они (украинские власти. — «Газета.Ru») уже проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально», — подчеркнул американский профессор.

По словам Аткинса, западные государства руководствуются только политическими мотивами в отношении Украины. Это касается не только администрации США, но и правительств европейских стран.

Эксперт указал, что многие политики на Западе поставили на кон в этом конфликте свое будущее и карьеру. В том числе речь идет о французском президенте Эммануэле Макроне, резюмировал профессор.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) страны. Кроме того, главы государств обменялись мнениями о поставках дальнобойных ракет и военно-морском потенциале Украины.

Ранее стало известно о планах правительства Германии дополнительно выделить €200 млн на помощь Украине.