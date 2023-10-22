Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал немедленной отставки Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Мы с вами идем от ситуации от худшего к еще худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — сказал он.

По его словам, сейчас власти Украины не могут одержать победу в военном конфликте. Кроме того, он отметил, что украинские войска несут серьезные потери, а жители страны не хотят идти на фронт.

15 октября бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что политика президента США Джо Байдена обернулась катастрофой для Украины. Он отмечал, что украинское государство являлось «инструментом нападения на Россию».

До этого Дуглас Макгрегор говорил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть своих территорий.

8 октября журналист Моритц Гатманн в эфире немецкого телеканала Phoenix сообщал, что США будут всеми силами призывать Зеленского пойти на компромиссы для остановки боевых действий, поскольку американскому руководству невыгодно продлевать конфликт до выборов президента в Соединенных Штатах.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.