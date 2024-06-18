Большинство россиян заявили, что не смогли бы приобрести квартиру без льготной ипотеки

Льготные ипотечные программы дают возможность многим российским гражданам позволить себе приобретение жилья, ведь даже стандартная ипотека является неподъемной для 70% опрошенных, не попадающих под условия специальных программ. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного платформой для количественных онлайн-опросов «Кукушка»‎. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При покупке квартиры многие россияне прибегают к помощи ипотеки — 35% опрошенных уже воспользовались или планируют воспользоваться специальными льготными ипотечными программами, доступными для отдельных категорий граждан.

Абсолютное большинство (81%) опрошенных отмечают, что не смогли бы приобрести жилье без использования льготного ипотечного кредита — для них ежемесячные платежи были бы попросту не подъемны.

Для 77% опрошенных россиян причиной приобретения квартиры в ипотеку стала необходимость улучшения жилищных условий, а 17% отмечают, что хотели обеспечить своих детей недвижимостью. Однако некоторые россияне используют льготный ипотечный кредит, как способ приобретения квартиры-инвестиции.

Большинство россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой, приобрели 1-комнатную квартиру или студию (62%) — это касается как россиян, приобретающих жилье для личных нужд (63%), так и инвесторов (62%). Однако интересно, что большая часть тех, кто только планирует приобретение жилья в этом году, рассчитывают на покупку 2-комнатной квартиры (38%).

Некоторые россияне не могут воспользоваться льготной ипотекой, т.к не подходят под условия программы. Однако 80% из них утверждают, что обязательно воспользовались бы такой возможностью, т.к. для 70% ежемесячные платежи по стандартной ипотечной программе слишком высоки.

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