Анонсированы планы США по продаже Израилю истребителей F-15

Администрация Соединенных Штатов скоро объявит о продаже Израилю крупной партии вооружений, в том числе 50 истребителей F-15, на сумму в $18 млрд. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, под давлением Белого дома два влиятельных законодателя от Демократической партии, ранее выступавшие против передачи Израилю оружия, поменяли свою позицию. Сделка вряд ли будет заблокирована Конгрессом и станет одной из крупнейших продаж оружия еврейскому государству с начала конфликта в октябре прошлого года.

Отмечается, что оружие будет оплачено из средств ежегодной военной помощи в $3,3 млрд, которую США выделяют Израилю.

Источники WP подтвердили, что Вашингтон намерен направить Израилю партию, состоящую из 1,8 тыс. 2 000-фунтовых бомб и 1,7 тыс. 500-фунтовых бомб.

До этого сообщалось, что власти США не исключают возможности заключения сделки с палестинским движением ХАМАС для освобождения американских заложников в обход Израиля.

Ранее ХАМАС призвал США надавить на Израиль для прекращения конфликта в секторе Газа.