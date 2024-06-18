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Экс-премьер Украины оценил перспективы урегулирования конфликта на мирных саммитах

Экс-премьер Украины Азаров не увидел смысла в мирных саммитах по Украине

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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил перспективы урегулирования конфликта в стране на мирных саммитах. Своими мыслями политик поделился в интервью «Известиям».

Он отметил, что не видит смысла в мирных переговорах, отметив, что существует лишь два участника переговоров: Россия и Соединенные Штаты. Все остальные, по словам Азарова, не носят субъектности, необходимой для достижения договоренностей.

«Зеленский — не говоря уж о том, что он нелегитимен, он еще и не представляет мнение большинства украинцев. На территории, которую сейчас контролирует режим Зеленского, проживает меньшая часть украинцев. Большая часть, во-первых, уехала из страны, а во-вторых, от нее отошли очень серьезные и большие области», — сказал экс-премьер, назвав главу украинского государства нелегитимным правителем..

На днях в швейцарском Бюргенштоке завершился двухдневный саммит, инициированный Украиной для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, итоговый документ подписали 80 стран и четыре международные организации. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии.

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