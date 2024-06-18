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Адвокаты чиновника объяснили приглашение Кологривого на кинофестиваль в Новосибирске

Защита чиновника Зырянова не считает взяткой участие Кологривого в фестивале

Адвокаты арестованного по обвинению в коррупции генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова объяснили участие актера Никиты Кологривого в кинофестивале, организованном их подзащитным. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следственное управление СКР по Новосибирской области обвинило Зырянова в получении взятки в особо крупном размере. По версии следственных органов, предприниматели оплатили чиновнику размещение положительных публикаций в средствах массовой информации. Кроме того, для этих публикаций был специально организован кинофестиваль в Новосибирске, в котором в качестве специального гостя принял участие Никита Кологривый.

Защита Зырянова отрицает факт взятки и утверждает, что кинофестиваль «Семейные традиции» был устроен не для выгоды чиновника, а по согласованию с федеральными властями для привлечения электората на президентские выборы.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении ареста заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в получении особо крупной взятки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

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