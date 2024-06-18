В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, на момент взрывов в Харьковской области Украины воздушная тревога не действовала.

До этого взрывы произошли в Харькове вечером в понедельник. В ночь на 17 июня мэр города Игорь Терехов сообщал об ударе по городу авиабомбой.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщал о взрыве в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.