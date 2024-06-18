В Москве стало продаваться меньше квартир

По итогам мая 2024 года в новостройках Москвы продавалось 69 тыс.квартир и апартаментов без учета элитного сегмента. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«За месяц этот показатель сократился на 2,3%, за год вырос на 0,4%. Впервые с декабря 2023 года на рынке первичного жилья мегаполиса представлено менее 70 тысяч лотов. После резкого увеличения объема экспозиции в 2022 году девелоперы за последние полтора года достигли баланса спроса и предложения, что уберегло рынок от возможного затоваривания», — отметил эксперт.

По его словам, в массовом сегменте сейчас продается 19,9 тыс. лотов (-2% относительно апреля), в бизнес-классе – 20,7 тыс. (-1,4%), в премиум-классе – 6,2 тыс. (+5%), в Новой Москве – 22,1 тыс. (-5,1%).

На котловане продается 12,8 тыс. квартир и апартаментов (+17,4% за месяц), на стадии монтажа этажей – 36,3 тыс. (-6,7%), на этапе внутренней и внешней отделки – 12,7 тыс. (-5,9%), в готовых новостройках – 7,3 тыс. (-0,1%).

Согласно статистике »Яндекс Недвижимости», в мае этого года медианная цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников РФ повысилась на 0,5% по сравнению с апрелем, до 162 тыс. руб. На вторичном рынке средняя стоимость «квадрата» тоже выросла — на 0,2%, до 131 тыс. руб.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди городов-миллионников по снижению цен на однокомнатные квартиры в мае.