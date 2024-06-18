Капитан сборной Франции по футболу избежал операции на носу после травмы

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе избежал операции на носу после обследования в клинике Дюссельдорфа. Об этом сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в соцсети Х.

17 июня сборная Франции победила команду Австрии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии. На последних минутах игры Мбаппе неудачно пошел в верховую борьбу и ударился лицом о соперника. На поле вышел врач, который попытался остановить кровь у футболиста, после чего Мбаппе был заменен на 90-й минуте. Сообщалось, что капитан был экстренно отправлен в больницу на операцию.

По данным RMC Sport, игрок избежал операции и сможет принять участие в матче против сборной Нидерландов в пятницу. Эту информацию изданию подтвердил президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло.

До этого Мбаппе заявил, что несет ответственность за игроков национальной команды. 10 мая он официально объявил, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является.

Ранее Мбаппе ответил на вопрос о своем участии в Олимпиаде.