Исполнителя роли Гэндальфа во «Властелине колец» госпитализировали

Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», госпитализирован после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По данным газеты, Маккеллен потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. После этого публику эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. Информации о степени травм актера пока не поступало.

Как передает Mirror, после произошедшего публика выразила свою обеспокоенность в социальной сети Х.

25 мая Маккеллену исполнилось 85 лет. За годы творческой карьеры актер сыграл более чем в 70 театральных постановках и снялся более чем в 130 картинах. В 1979 году артист получил звание командора ордена Британской империи, а в 1991-м – звание рыцаря за свой вклад в кинематографическое и театральное искусство.

В апреле сообщалось, что студент Бен Койлз оделся в костюм Гэндальфа из «Властелина колец» во время празднования своего дня рождения и столкнулся в пабе с актером Иэном МакКелленом.

Ранее Coldplay прервали концерт из-за упавшего со сцены зрителя с флагом Израиля.