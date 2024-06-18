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Россиянам назвали города с самыми дешевыми квартирами

Самара, Воронеж и Пермь стали лидерами по доступности квартир в мае 2024 года

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Самара, Воронеж и Пермь в мае 2024 года стали лидерами среди российских городов-миллионников по доступности квартир в новостройках. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс Недвижимость».

Медианная цена однокомнатных квартир в Самаре в мае составила 105 тыс. руб. за кв.м, Воронеже – 118 тыс. руб., Перми – 127 тыс.руб. Для сравнения: в Москве квадратный метр в «однушке» стоит 359 тыс.руб., в Санкт-Петербурге — 241 тыс.руб.

Средняя цена «квадрата» двухкомнатных лотов в Самаре достигла 99 тыс. руб., в Воронеже — 121 тыс. руб., в Перми — 127 тыс.руб. Средняя цена одного метра «двушек» в новостройках Москвы в мае была на уровне 332 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 256 тыс. руб.

Средняя цена «квадрата» трехкомнатных квартир в Самаре в мае составила 102 тыс. руб., Воронеже – 106 тыс. руб., Перми – 123 тыс. руб.
В рейтинг наиболее дорогих «однушек», «двушек» и «трешек» попали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Медианная стоимость «квадрата» в трехкомнатных лотах столицы достигла 345,5 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 253 тыс.руб.

Наиболее доступные студии в новостройках в мае продавались в Воронеже — по 121 тыс.руб. за кв.м. Также бюджетные студии есть в Перми (144 тыс.руб. за «квадрат») и Волгограде (152 тыс.руб.).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее стало известно, в каких российских городах подешевели новостройки.

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