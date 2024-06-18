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Клиенты некоторых банков смогут совершать оплату по биометрии через СБП

«Ъ»: клиентам некоторых банков позволят совершать оплату по биометрии через СБП

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Алексей Куденко/РИА Новости

Новые правила Национальной системы платежных карт (НСПК) позволят клиентам некоторых банков совершать оплату по биометрии через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ».

Вступающие 30 июня в силу правила обязывают банки и НСПК обеспечить клиентам возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для оплаты товаров и услуг через СБП.

Однако, по словам собеседников издания, этим пока могут пользоваться лишь отдельные игроки. Изменения предполагают аутентификацию клиента не через ЕБС, а через собственную систему банка. Ее же создание потребует сотен миллионов рублей, а экономический эффект не является очевидным.

Эксперты со скепсисом отнеслись к перспективам оплаты с помощью биометрии, так как мощностей ЕБС недостаточно для обработки больших объемов запросов в режиме реального времени. Кроме того, не исключены риски применения мошенниками дипфейков.

До этого сообщалось, что Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Автоградбанк».

Ранее сообщалось, что биометрия персональных данных для россиян станет проще.

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