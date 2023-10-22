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Бывший советник Пентагона дал прогноз по перспективам НАТО

Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО не справится с текущим кризисом

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Организация Североатлантического альянса не сможет пережить сложившийся кризис, уверен бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом сообщается на его странице в социальной сети X.

»НАТО не переживет этот кризис. Она не предназначена для ведения наступательных действий. Она была создана для защиты западной цивилизации», — уточнил бывший советник американского ведомства.

По его словам, в потом внезапно НАТО расширили и попытались превратить РФ «в точную копию Швеции».

При этом Макгрегор не стал давать прогноз касательно срока существования НАТО.

До этого в Expressen подчеркивали, что Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО в течение нескольких недель. Швеция подала заявку в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года.

Также в Грузии называли вступление в ЕС и НАТО приоритетами внешней политики.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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