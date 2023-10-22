В МИД рассказали о посещении европейцами России и предоставлении льгот

Москва частично продолжает сохранять льготы для посещения европейцами РФ, рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре прошлого года Европейский cоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли решение о приостановке соглашений с РФ о взаимных визовых упрощениях.

Как добавил Климов, российским дипведомством подготовлен законопроект, предусматривающий повышение визовых сборов и отмену льгот. Однако в МИД РФ уточнили, что отмена льгот затрагивает не все категории граждан.

«Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит — в отличие от европейцев — частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений...» — пояснил российский дипломат.

Предполагается, что льготные условия сохранятся в отношении предпринимателей, лиц, участвующих в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам и ряду других европейских граждан.

Также Климов заверил, что в настоящий момент Россия открыта и гостеприимна для европейцев.

До этого в МИД заявили, что в Европе вырос спрос на визы в Россию.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.