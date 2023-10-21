Экс-канцлер Германии Шредер назвал Крым «частью истории России»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung назвал Крым «частью истории России».

По его мнению, Украина «не должна пытаться стать членом НАТО», так как не может выполнить все условия для этого. Также он считает необходимым отмену запрета на двуязычие.

Ранее Шрёдер заявил, что не будет притворяться, что не дружит с президентом Владимиром Путиным.

Шрёдер отметил, что дружба с Владимиром Путиным не мешает ему продолжать считать специальную военную операцию на Украине ошибкой. При этом Олаф Шольц перестал быть другом экс-канцлера, хотя Шрёдер отмечает, что не желает бывшему другу зла.

Кроме того, Шрёдер заявил, что у него сильно испортились отношения с правящей в Германии Социал-демократической партией (СДПГ) — при этом экс-канцлер остается ее членом.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».