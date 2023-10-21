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Блинкен призвал не закрывать КПП «Рафах» на границе с Газой

Блинкен: все стороны должны оставить КПП «Рафах» открытым для движения гумпомощи

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости оставить открытым КПП «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа. Обращение Блинкена опубликовали на сайте Госдепа.

«Мы призываем все стороны оставить контрольно-пропускной пункт «Рафах» открытым, чтобы обеспечить дальнейшее движение помощи, которая необходима для благополучия населения Газы», — призвал госсекретарь.

Чиновник добавил, что Штаты приветствуют прибытие колонны из 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Он считает, что благодаря этому начнет разрешаться гуманитарный кризис, в результате которого палестинцы в анклаве остались без достаточного количества еды, воды, лекарств и жилья.

Блинкен также приписал открытие гуманитарного коридора в заслуги США, заявив, что это стало результатом переговоров, которые президент Штатов Джо Байден провел с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Представитель Госдепа добавил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС не должна вмешиваться в предоставление гуманитарной помощи.

Днем 21 октября стало известно, что через заработавший утром контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пропустили гуманитарную помощь, но не топливо.

Ранее сообщалось, что более 200 грузовиков с гумпомощью ждут проезда на КПП Египта.

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