Президент Палестины предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из Газы

Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Об этом он заявил на саммите в Каире, передает РИА Новости.

«Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы», — подчеркнул он.

Аббас отметил, что безопасность и мир в регионе «установятся только после появления двух государств»: палестинского и еврейского.

Саммит по палестинскому вопросу стартовал 21 октября в Каире, в нем участвуют более 30 стран, а также международные и региональные организации. Израиль отказался участвовать в саммите.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал израильские власти отказаться от практики коллективного наказания жителей сектора Газа.

15 октября ас-Сиси в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.