Байден назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль была нацелена на то, чтобы помешать этой стране сблизиться с Саудовской Аравией. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК.

По словам политика, саудиты намеревались объединить Ближний Восток, признав Израиль, о чем знали в ХАМАС. Американский лидер подчеркнул, что сам хотел сесть за стол переговоров.

9 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявлял, что его страна не намерена отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией, несмотря на обострения вокруг сектора Газа.

Днем позже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что королевство будет продолжать поддерживать палестинский народ в осуществлении его законных прав на достойную жизнь и достижение справедливого и прочного мира.

При этом агентство Reuters сообщило, что власти Саудовской Аравии поставили на паузу процесс стабилизации отношений с Израилем. До тех пор, пока ХАМАС не напал на израильское государство, лидеры обоих страны говорили, что они неуклонно продвигаются к соглашению, которое могло бы изменить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.