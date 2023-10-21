Посол заявил, что неучастие РФ в работе Группы «Эгмонт» нанесет ущерб США

Приостановка членства Росфинмониторинга в Группе «Эгмонт» нанесет ущерб другим странам, в том числе и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат усомнился, что «кому-то в здравом уме» выгодно неучастие России в Группе «Эгмонт». Он пояснил, что США пострадают, так как Росфинмониторинг будет вынужден поставить на паузу ряд международных финансовых расследований.

Антонов счел заявление по этому вопросу заместителя министра финансов США Брайена Нельсона примером того, как американские власти инспирируют «любые антироссийские инициативы».

19 октября в Группе «Эгмонт» сделали заявление о приостановке членства Росфинмониторинга в организации.

В Росфинмониторинге сочли это политизированным противозаконным шагом.

«Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран. Росфинмониторинг вошел в группу в июне 2002 года.

Ранее FATF не стала включать Россию в свои штрафные списки.