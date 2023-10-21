Вето США на ближневосточную резолюцию в ООН сочли «ударом ножом в спину»

Блокирование предложенного Бразилией проекта резолюции Совета Безопасности ООН со стороны США, которые применили право вето, стало ударом ножом в спину. С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, американцы «внезапно решили ветировать резолюцию».

«Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину», — сказал он.

Полянский уточнил, что многие страны считали, будто США вместе с ними.

18 октября СБ ООН не принял проект бразильской резолюции по Ближнему Востоку, так как США наложили вето на этот документ. Также СБ ООН не осудил удар по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе.

Накануне стало известно, что Совбез ООН также не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту с осуждением ударов по сектору Газа. Полянский заявил, что российский проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.