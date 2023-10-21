Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вето США на ближневосточную резолюцию в ООН сочли «ударом ножом в спину»

Полянский: вето США на ближневосточную резолюцию в ООН — «удар ножом в спину»

close
100%
AP

Блокирование предложенного Бразилией проекта резолюции Совета Безопасности ООН со стороны США, которые применили право вето, стало ударом ножом в спину. С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, американцы «внезапно решили ветировать резолюцию».

«Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину», — сказал он.

Полянский уточнил, что многие страны считали, будто США вместе с ними.

18 октября СБ ООН не принял проект бразильской резолюции по Ближнему Востоку, так как США наложили вето на этот документ. Также СБ ООН не осудил удар по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе.

Накануне стало известно, что Совбез ООН также не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту с осуждением ударов по сектору Газа. Полянский заявил, что российский проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий