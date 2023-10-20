Спецсессия ГА ООН по Палестине не состоится 23 октября

Спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится 23 октября. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН, передает РИА Новости.

«Дата будет определена канцелярией председателя Генеральной ассамблеи в свое время», — указали в постпредстве Бразилии, председательствующей в СБ ООН.

До этого посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что Израиль пока не нашел предпосылок для проведения переговоров по ситуации в Палестине, в том числе с участием посредников и гарантов.

19 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем приблизительно на две недели.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.