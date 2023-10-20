Евросоюз не стал призывать Израиль и Палестину к отказу от боевых действий

Европейский союз (ЕС) пока не готов призывать Израиль и Палестину к прекращению боевых действий. В настоящее время руководство регионального содружества продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, Брюссель пристально наблюдает за ситуацией в регионе — как в Израиле, так и в секторе Газа. В то же время источник уточнил, что ЕС придерживается определенной позиции при оценках происходящего.

В частности, региональное содружество признает право Израиля на самооборону. При этом он добавил, что израильские власти должны соблюдать нормы международного права при принятии соответствующих решений.

«Мы слышали, как партнеры призывают к прекращению огня, в частности ООН, но мы пока наблюдаем за развитием ситуации», — уточнил источник.

Таким образом он дал понять, что Брюссель пока не станет призывать стороны конфликта к завершению вооруженного противостояния. Более того, в ближайшее время ЕС не планирует оказывать Израилю военную помощь. Данное решение связано с отсутствием у страны нужды в подобной поддержке, резюмировал источник.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль выступил за одновременное прекращение огня с Израилем.