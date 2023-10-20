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В НАТО провели заседание из-за встречи Путина и Орбана

Bloomberg: встреча Орбана с Путиным вызвала обеспокоенность в НАТО

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности и осудили венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя американского посольства.

Послы стран — членов альянса созвали встречу в Будапеште, «чтобы обсудить проблемы, возникшие после встречи Орбана с Путиным в Пекине 17 октября».

Как отмечает агентство, Орбан стал первым лидером Евросоюза, который встретился с российским лидером после того, как в марте в отношении него был выдан ордер Международного уголовного суда на арест.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией...», — цитирует агентство посла США в Венгрии Дэвида Прессмана.

Венгрия настаивает на том, что она будет поддерживать связи с Россией, отчасти для того, чтобы сохранить открытыми линии связи с Москвой и работать над «мирным» решением проблемы Украины, заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. По его словам, встреча Орбана и Путина состоялась именно в этом контексте.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил премьера Эстонии Каю Каллас в лицемерии из-за ее слов о встрече Путина и Орбана.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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