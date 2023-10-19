На Украине ратифицировали решение СНБО о защите критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о защите объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает украинская газета «Страна» в своем Telegram-канале.

«СНБО поручил кабмину в десятидневный срок усилить инженерную защиту критических объектов», — говорится в материале.

Помимо того, поручено увеличить число групп противовоздушной обороны (ПВО) и сформировать резервы оборудования и запасных частей для оперативного ремонта.

Согласно информации издания, за три месяца правительство Украины должно утвердить план восстановления разрушенных и поврежденных критических объектов республики.

В августе Зеленский сообщил, что провел заседание, на котором рассматривался вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой. Он добавил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий будет рассмотрен на следующем заседании СНБО.

Ранее стало известно, что Украина возьмет системы ПВО в аренду для защиты в зимний период.