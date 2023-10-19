Глава МИД ФРГ отправилась на Ближний Восток для решения конфликта Израиля и Палестины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз за октябрь посетит Ближний Восток с целью поиска путей урегулирования военного конфликта между Израилем и Палестиной, передает ТАСС.

По данным немецкого МИД, дипломат посетит Иорданию, Израиль и Ливан.

Перед отлетом Бербок заявила журналистам, что Германия солидарна с Израилем, который имеет право защищаться от радикального палестинского движения ХАМАС. Она назвала ситуацию очень сложной «в свете жестокого противника», который использует обычных людей как живой щит.

Бербок высказала мнение, что своими действиями ХАМАС стремился воспрепятствовать шагам сближения Израиля с другими странами Ближнего Востока и оторвать их от глобального Севера. И сейчас Израиль борется с ХАМАС, а не с мирными палестинцами. При этом она признала, что гуманитарная ситуация для сотен тысяч невинных людей в секторе Газа катастрофическая.

Бербок заявила о необходимости обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ международной помощи, продуктов питания, воды и медицинского снабжения к жителям анклава. С этой целью в МИД ФРГ был назначен спецпосланник по вопросам оказания гуманитарной помощи на Ближнем Востоке.

Глава МИД Германии намерена во время поездки на Ближний Восток обсудить возможности освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.