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Президент Египта проведет встречу с королем Иордании в Каире

Президент Египта 19 октября встретится с королем Иордании в Каире

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Global Look Press

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси 19 октября собирается провести встречу с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном в Каире. Об этом в соцсетях сообщила канцелярии египетского главы.

Лидеры проведут переговоры в рамках саммита Египта и Иордании, который направлен на поиск путей деэскалации в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, Абдалла II уже отправился в Каир.

До этого король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас отказались от встречи с президентом США Джо Байденом. Международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски назвала это провалом и публичной пощечиной американскому лидеру.

18 октября Байден прибыл с визитом в Израиль. Он заявил, что сделал это, чтобы мир увидел поддержку Штатов еврейского государства. Американский лидер также заявил, что Штаты обеспечат поступление всей помощи, которая понадобится еврейской стране.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в столицу Ливана Бейрут.

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