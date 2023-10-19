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Шольц заявил, что ЕС должен совместно продолжать помогать Украине

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине

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Brendan McDermid/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен совместно продолжать оказывать финансовую помощь Украине, передает агентство Reuters.

«У нас здесь четкая позиция: эта помощь для Украины, для финансовой стабильности страны, мы должны будем предоставить ее совместно, как европейцы», — заявил Шольц в бундестаге.

При этом он подчеркнул, что «все это не может быть решено с помощью дополнительных средств».

Ранее газета Politico писала, что колебания Олафа Шольца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине вызывают возмущение в Киеве.

5 октября немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что обеспечивая Украину только системами ПВО без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии приближает ее поражение в долгосрочной перспективе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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