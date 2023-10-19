Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предупредил, что если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован должным образом, он может перерасти в столетнюю войну или короткую ядерную. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Медведев считает, что единственным способом, который разрешил бы эту проблему раз и навсегда, является создание полноценного палестинского государства, а также выполнение всех политических решений, принятых с 1947 года.

В ином случае стоит ждать войну, которая продлится еще 100 лет, утверждает замруководителя Совбеза. Он добавил, что также может произойти «короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН не выполнил свои обязанности по части урегулирования конфликтов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.